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Командир: бойцы РФ не дают ВСУ принимать решения при атаках на Запорожском направлении

1:02
Силовые структуры

Российские военные, нанося огневое поражение, не позволяют украинским боевикам принимать оперативные решения во время атак на Запорожском направлении.

Командир: бойцы РФ не дают ВСУ принимать решения при атаках на Запорожском направлении
Фото: mil.ru

По словам командира одного из подразделений РФ, Вооружённые силы Украины (ВСУ) малыми группами пытаются прощупать российскую оборону, чтобы в дальнейшем начать полномасштабное наступление.

"Мы не позволяем противнику даже на сто метров приблизиться", — подчеркнул боец, беседуя с журналистами.

Он добавил, что ВС РФ наносят интенсивные удары по украинским позициям с помощью артиллерийских установок, танков и стрелкового оружия. Это делается для срыва планов Киева по переходу в контрнаступление, уточнил военнослужащий.

Ранее представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что солдаты ВСУ уже на протяжении трёх-четырёх дней пытаются начать крупномасштабную наступательную операцию на территории региона.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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