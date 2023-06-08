Российские военные, нанося огневое поражение, не позволяют украинским боевикам принимать оперативные решения во время атак на Запорожском направлении.
По словам командира одного из подразделений РФ, Вооружённые силы Украины (ВСУ) малыми группами пытаются прощупать российскую оборону, чтобы в дальнейшем начать полномасштабное наступление.
"Мы не позволяем противнику даже на сто метров приблизиться", — подчеркнул боец, беседуя с журналистами.
Он добавил, что ВС РФ наносят интенсивные удары по украинским позициям с помощью артиллерийских установок, танков и стрелкового оружия. Это делается для срыва планов Киева по переходу в контрнаступление, уточнил военнослужащий.
Ранее представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что солдаты ВСУ уже на протяжении трёх-четырёх дней пытаются начать крупномасштабную наступательную операцию на территории региона.
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