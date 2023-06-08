Командир: бойцы РФ не дают ВСУ принимать решения при атаках на Запорожском направлении

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные, нанося огневое поражение, не позволяют украинским боевикам принимать оперативные решения во время атак на Запорожском направлении.

Фото: mil.ru

По словам командира одного из подразделений РФ, Вооружённые силы Украины (ВСУ) малыми группами пытаются прощупать российскую оборону, чтобы в дальнейшем начать полномасштабное наступление.

"Мы не позволяем противнику даже на сто метров приблизиться", — подчеркнул боец, беседуя с журналистами.

Он добавил, что ВС РФ наносят интенсивные удары по украинским позициям с помощью артиллерийских установок, танков и стрелкового оружия. Это делается для срыва планов Киева по переходу в контрнаступление, уточнил военнослужащий.

Ранее представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что солдаты ВСУ уже на протяжении трёх-четырёх дней пытаются начать крупномасштабную наступательную операцию на территории региона.