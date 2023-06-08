Рогов: ВСУ пытаются осуществить полномасштабное наступление в Запорожской области

Украинские подразделения пытаются перейти в полномасштабное наступление на Запорожском направлении, сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов.

Фото: Министерство обороны Украины

По его словам, уже в течение нескольких дней боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) осуществляют активные атаки в этой зоне конфликта.

"На мой взгляд, идёт попытка полномасштабного наступления на протяжении трёх дней, даже четырёх", — отметил чиновник в эфире "Соловьёв. Live".

Ранее Рогов заявил о наступательных действиях ВСУ на Ореховском участке в районе Малой Токмачки и Новоданиловки. Он добавил, что в ночь на 8 июня украинская армия впервые предприняла массированную атаку на Запорожском направлении.