Украинские подразделения пытаются перейти в полномасштабное наступление на Запорожском направлении, сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов.
По его словам, уже в течение нескольких дней боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) осуществляют активные атаки в этой зоне конфликта.
"На мой взгляд, идёт попытка полномасштабного наступления на протяжении трёх дней, даже четырёх", — отметил чиновник в эфире "Соловьёв. Live".
Ранее Рогов заявил о наступательных действиях ВСУ на Ореховском участке в районе Малой Токмачки и Новоданиловки. Он добавил, что в ночь на 8 июня украинская армия впервые предприняла массированную атаку на Запорожском направлении.
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