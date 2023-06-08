WarGonzo: Говорить о "захлебнувшемся" наступлении преждевременно

0:32 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Телеграм-канал WarGonzo сообщает о том, что пехотинцы ВСУ продолжают подходить и предпринимают попытки закрепиться на направлении Орехов-Токмак.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/44747

По позициям российской армии интенсивно работают сегодня артиллеристы и танки противника. Войска армии РФ удерживают оборону, активно препятствуя прорыву линии фронта, ликвидируя боевиков и их военную технику. Эксперты отмечают, что говорить о "захлебнувшемся" наступлении преждевременно.