Рогов: украинские военные впервые обстреляли окопы ВС России из американских РСЗО HIMARS

Представитель запорожской администрации Владимир Рогов сообщил, что ВСУ в этом регионе начали активно использовать реактивные системы залпового огня HIMARS США при атаке на окопы армии России.

Фото: armiesnews.ru

"Минувшей ночью противник впервые применил дорогостоящие ракеты HIMARS для обстрела окопов наших войск", — подчеркнул чиновник, слова которого приводит РИА Новости.

Вместе с этим собеседник агентства оценил эффективность атак. Их политик сравнил с выстрелами "из пушки по воробьям".

По мнению Рогова, Киев пытался заставить российских солдат паниковать и дезертировать. Как отметил представитель администрации региона, план украинских властей провалился, поскольку военные Вооружённых сил Российской Федерации не сбежали.

"Наши ребята стоят до последнего, не давая врагу продвинуться вглубь обороны", — заключил политик.