Представитель запорожской администрации Владимир Рогов сообщил, что ВСУ в этом регионе начали активно использовать реактивные системы залпового огня HIMARS США при атаке на окопы армии России.
"Минувшей ночью противник впервые применил дорогостоящие ракеты HIMARS для обстрела окопов наших войск", — подчеркнул чиновник, слова которого приводит РИА Новости.
Вместе с этим собеседник агентства оценил эффективность атак. Их политик сравнил с выстрелами "из пушки по воробьям".
По мнению Рогова, Киев пытался заставить российских солдат паниковать и дезертировать. Как отметил представитель администрации региона, план украинских властей провалился, поскольку военные Вооружённых сил Российской Федерации не сбежали.
"Наши ребята стоят до последнего, не давая врагу продвинуться вглубь обороны", — заключил политик.
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