Потери в бронетехнике у Вооружённых сил Украины очень серьёзные. Про количество погибших боевиков пока говорить смысла нет.
Об этом сообщает Telegram-канал издания "Украина.ру" со ссылкой на информацию украинских блогеров.
Разбитая техника в основном натовская. Характерно, что сегодня у неприятеля были походные колонны, без дымовой завесы и без маскировки. В реалиях, это какое-то целенаправленное уничтожение военной техники Запада, которую российские войска расстреливали как в тире, отмечает портал.
"По всей видимости, кто-то в штабе ВСУ решил сделать правильный выбор и закончить пресловутый "контрнаступ", — подытожило издание, намекая на предательство.
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