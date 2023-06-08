Разгром ВСУ под Ореховым: налицо предательство одного из командующих армии Украины

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Потери в бронетехнике у Вооружённых сил Украины очень серьёзные. Про количество погибших боевиков пока говорить смысла нет.

Фото: redstar.ru

Об этом сообщает Telegram-канал издания "Украина.ру" со ссылкой на информацию украинских блогеров.

Разбитая техника в основном натовская. Характерно, что сегодня у неприятеля были походные колонны, без дымовой завесы и без маскировки. В реалиях, это какое-то целенаправленное уничтожение военной техники Запада, которую российские войска расстреливали как в тире, отмечает портал.

"По всей видимости, кто-то в штабе ВСУ решил сделать правильный выбор и закончить пресловутый "контрнаступ", — подытожило издание, намекая на предательство.

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