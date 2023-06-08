Лукашенко обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС для сокрытия трёх дней "контрнаступления"

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что удар по Каховской ГЭС нанёс Киев.

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

"Понятно, что украинской стороне надо было скрыть три дня "контрнаступа", — отметил лидер республики во время заседания глав Советов безопасности стран ОДКБ.

По информации руководителя Белоруссии, ВСУ в ходе операции потеряли 200 бронемашин и свыше двух тысяч человек. Как отметил Лукашенко, эти данные никто не обсуждает, только прорыв дамбы.

Вместе с этим лидер страны счёл позицию Вашингтона "аккуратной". Президент напомнил, что американские власти пообещали раскрыть виновника ЧП после расследования.