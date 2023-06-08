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Военный обозреватель Bild* Репке осудил Запад за плохую маскировку поставленной ВСУ техники

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Силовые структуры

Военный эксперт Юлиан Репке раскритиковал западные страны за плохую маскировку переданной армии Украины техники.

Военный обозреватель Bild* Репке осудил Запад за плохую маскировку поставленной ВСУ техники
Фото: topwar.ru

"Новейший комплекс противовоздушной обороны IRIS-T из ФРГ не успели перекрасить, убрать пустынный камуфляж", — подчеркнул журналист Bild* в социальных сетях.

По данным специалиста, Вооружённые силы Российской Федерации обнаружили технику в лесу на Украине и ликвидировали комплекс, используя БПЛА "Ланцет".

Вместе с этим Репке обвинил Запад в поспешности при отправке вооружений Киеву.

* На территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещённых сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.

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Автор Евгения Васильева
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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