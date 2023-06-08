Военный обозреватель Bild* Репке осудил Запад за плохую маскировку поставленной ВСУ техники

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный эксперт Юлиан Репке раскритиковал западные страны за плохую маскировку переданной армии Украины техники.

Фото: topwar.ru

"Новейший комплекс противовоздушной обороны IRIS-T из ФРГ не успели перекрасить, убрать пустынный камуфляж", — подчеркнул журналист Bild* в социальных сетях.

По данным специалиста, Вооружённые силы Российской Федерации обнаружили технику в лесу на Украине и ликвидировали комплекс, используя БПЛА "Ланцет".

Вместе с этим Репке обвинил Запад в поспешности при отправке вооружений Киеву.

* На территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещённых сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.