Военный эксперт Юлиан Репке раскритиковал западные страны за плохую маскировку переданной армии Украины техники.
"Новейший комплекс противовоздушной обороны IRIS-T из ФРГ не успели перекрасить, убрать пустынный камуфляж", — подчеркнул журналист Bild* в социальных сетях.
По данным специалиста, Вооружённые силы Российской Федерации обнаружили технику в лесу на Украине и ликвидировали комплекс, используя БПЛА "Ланцет".
Вместе с этим Репке обвинил Запад в поспешности при отправке вооружений Киеву.
* На территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещённых сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.
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