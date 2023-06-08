Маргарита Симоньян разместила в своём микроблоге пост, в котором говорится о успешной обороне российской армии.
Главред RT опубликовала пост Telegram-канала "Военная логика", в котором говорится, что тактика ВСУ при наступлении не поменялась. Отмечается лишь усиление украинской армии военной техникой.
В публикации сообщается о работе оборонительной линии ВС РФ.
"Огневые рубежи по всему фронту, выстроенные по принципу слоёного пирога, позволяют перемалывать подразделения ВСУ на подходе и оперативно решать проблемы прорыва", — гласит информация Telegram-канала.
Ранее политолог Сергей Марков рассказал о тактике армии РФ, которая помогает в обороне.
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