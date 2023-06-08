Марков о новой тактике ВС РФ: Подвезти пехоту к линии атаки на бронетехнике у ВСУ не получается

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политолог Сергей Марков объяснил, как новая тактика российской армии помогает в обороне.

Фото: topwar.ru

Марков рассказал, что армия РФ активно задействует артиллерию, дроны и минные поля, которые вынуждают технику ВСУ передвигаться узкими колоннами.

"Эти колонны техники обнаруживаются быстро дронами. Далее сильные удары артиллерии и авиации по наводке дронов разбивают эти скопления техники ВСУ", — написал Марков в своём Telegram-канале.

Политолог предположил, что ВСУ изменят тактику наступления, но пока, по его словам, ВСУ не удаётся прорвать оборону.

"Подвезти пехоту к линии атаки на бронетехнике не получается", — отметил политический эксперт.

Ранее Марков объяснил цели атаки ВСУ на Белгород.