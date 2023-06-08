Политолог Сергей Марков объяснил, как новая тактика российской армии помогает в обороне.
Марков рассказал, что армия РФ активно задействует артиллерию, дроны и минные поля, которые вынуждают технику ВСУ передвигаться узкими колоннами.
"Эти колонны техники обнаруживаются быстро дронами. Далее сильные удары артиллерии и авиации по наводке дронов разбивают эти скопления техники ВСУ", — написал Марков в своём Telegram-канале.
Политолог предположил, что ВСУ изменят тактику наступления, но пока, по его словам, ВСУ не удаётся прорвать оборону.
"Подвезти пехоту к линии атаки на бронетехнике не получается", — отметил политический эксперт.
Ранее Марков объяснил цели атаки ВСУ на Белгород.
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