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Марков о новой тактике ВС РФ: Подвезти пехоту к линии атаки на бронетехнике у ВСУ не получается

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Силовые структуры

Политолог Сергей Марков объяснил, как новая тактика российской армии помогает в обороне.

Марков о новой тактике ВС РФ: Подвезти пехоту к линии атаки на бронетехнике у ВСУ не получается
Фото: topwar.ru

Марков рассказал, что армия РФ активно задействует артиллерию, дроны и минные поля, которые вынуждают технику ВСУ передвигаться узкими колоннами.

"Эти колонны техники обнаруживаются быстро дронами. Далее сильные удары артиллерии и авиации по наводке дронов разбивают эти скопления техники ВСУ", — написал Марков в своём Telegram-канале.

Политолог предположил, что ВСУ изменят тактику наступления, но пока, по его словам, ВСУ не удаётся прорвать оборону.

"Подвезти пехоту к линии атаки на бронетехнике не получается", — отметил политический эксперт.

Ранее Марков объяснил цели атаки ВСУ на Белгород.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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