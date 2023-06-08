В последние дни наблюдается значительная активизация украинских сил на Угледарском направлении. Киев направил на этот участок огромное количество военной техники, однако ВС РФ по-прежнему держат ситуацию под контролем. Такой информацией поделился врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Наши подразделения сейчас действительно по всем участкам фронта… выдерживают все натиски противника и, более того, улучшают свои позиции… В Угледарском направлении в последние дни противник очень серьезно активизировался и бросил огромное количе6ство техники, но ситуацию удержали", — сказал Пушилин в эфире "Первого канала".
Политик добавил, что положение на линии соприкосновения в ДНР по-прежнему остаётся сложным, но при этом российские военные целиком и полностью удерживают контроль над происходящим.
Пушилин обратил внимание, что силами оперативно-боевого тактического формирования ДНР "Каскад" удалось ликвидировать свыше 30 единиц западной техники, в числе которых оказались немецкие, французские и британские танки. Потери ВСУ здесь огромны, так как Киев направлял на этот участок большое количество резервов, добавил врио главы ДНР.
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