Пушилин сообщил о серьёзной активизации ВСУ на Угледарском направлении

В последние дни наблюдается значительная активизация украинских сил на Угледарском направлении. Киев направил на этот участок огромное количество военной техники, однако ВС РФ по-прежнему держат ситуацию под контролем. Такой информацией поделился врио главы ДНР Денис Пушилин.

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"Наши подразделения сейчас действительно по всем участкам фронта… выдерживают все натиски противника и, более того, улучшают свои позиции… В Угледарском направлении в последние дни противник очень серьезно активизировался и бросил огромное количе6ство техники, но ситуацию удержали", — сказал Пушилин в эфире "Первого канала".

Политик добавил, что положение на линии соприкосновения в ДНР по-прежнему остаётся сложным, но при этом российские военные целиком и полностью удерживают контроль над происходящим.

Пушилин обратил внимание, что силами оперативно-боевого тактического формирования ДНР "Каскад" удалось ликвидировать свыше 30 единиц западной техники, в числе которых оказались немецкие, французские и британские танки. Потери ВСУ здесь огромны, так как Киев направлял на этот участок большое количество резервов, добавил врио главы ДНР.