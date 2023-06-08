События, которые произошли в ночь с 7 на 8 июня, стали одним из самых масштабных столкновений в рамках противостояния РФ и НАТО. Такое заявление сделал военный блогер Юрий Подоляка.
Он считает, что ситуация в зоне СВО напомнила времена Курской битвы. ВС Украины в ходе атаки примении беспилотники американские РСЗО HIMARS. Удары наносились по позициям ВС РФ, где военнослужащие находились в окопах и блиндажах.
Украина вела атаку несколькими волнами с часу ночи до четырёх утра. Противник пытался прорвать оборону российских сил в районе Орехова. Армия РФ смогла остановить наступление войск киевского режима на данном участке с помощью мин, артиллерии и авиации.
По словам Подоляки, киевский режим был шокирован произошедшим. Также ВСУ хотели пробить брешь в обороне армии РФ и вернуть Артёмовск под свой контроль. Однако это им не удалось.
Эксперт считает, что ВСУ могут предпринять новые попытки атак.
"Я так понимаю, что сегодняшний день будет очень длинным и очень тяжёлым. Но нашим ребятам обязательно нужно этот день выстоять, так как, скорее всего, в ближайшие несколько дней, возможно недель, на самом деле решится судьба всей спецоперации", — отметил эксперт.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Популярные лекарства для лечения болезней ЖКТ могут быть опасны для почек.