Юрий Подоляка: в ближайшие дни решится судьба спецоперации на Украине

События, которые произошли в ночь с 7 на 8 июня, стали одним из самых масштабных столкновений в рамках противостояния РФ и НАТО. Такое заявление сделал военный блогер Юрий Подоляка.

Фото: redstar.ru

Он считает, что ситуация в зоне СВО напомнила времена Курской битвы. ВС Украины в ходе атаки примении беспилотники американские РСЗО HIMARS. Удары наносились по позициям ВС РФ, где военнослужащие находились в окопах и блиндажах.

Украина вела атаку несколькими волнами с часу ночи до четырёх утра. Противник пытался прорвать оборону российских сил в районе Орехова. Армия РФ смогла остановить наступление войск киевского режима на данном участке с помощью мин, артиллерии и авиации.

По словам Подоляки, киевский режим был шокирован произошедшим. Также ВСУ хотели пробить брешь в обороне армии РФ и вернуть Артёмовск под свой контроль. Однако это им не удалось.

Эксперт считает, что ВСУ могут предпринять новые попытки атак.

"Я так понимаю, что сегодняшний день будет очень длинным и очень тяжёлым. Но нашим ребятам обязательно нужно этот день выстоять, так как, скорее всего, в ближайшие несколько дней, возможно недель, на самом деле решится судьба всей спецоперации", — отметил эксперт.