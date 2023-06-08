Безсонов: на Запорожском направлении идёт не разведка боем, а заявленное контрнаступление ВСУ

Военный эксперт Даниил Безсонов рассказал, что продолжающиеся бои на Запорожском направлении — это не обычные вылазки и не разведка боем, а самое настоящее контрнаступление Киева.

Фото: orenburg.media

При этом действия противника сопровождаются огромными потерями и фатальными неудачами из-за недооценивания ВС РФ, уверен эксперт. Он подчеркнул, что подготовиться к тому, что происходит сегодня, российской стороне помогла хорошая работа разведки, которая раскрыла некоторые планы противника.

Безсонов обратил внимание на большое количество подбитой украинской техники, которая участвовала в попытке прорыва, но после была уничтожена своими же собственными экипажами, по всей видимости, в рамках соответствующего приказа — украинское командование не хотело, чтобы она оказалась в руках у русских.

Эксперт полагает, что в ночь на 9 июня ВСУ могут попытаться форсировать Днепр, разбившись на многочисленные мелкие группы.

"Поэтому на этом направлении нашим бойцам стоит быть предельно внимательными. Также ВСУ будут усиливать наступательные действия на остальных направлениях, чтобы отвлечь наши силы, особенно авиацию, от Запорожского направления. Главное — мы готовы к этому сценарию и этой ночью противник смог в этом убедиться", — заключил Безсонов в своём Telegram-канале.