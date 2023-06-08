Шойгу рассказал о попытке армии Украины прорвать оборону ВС РФ на Запорожском направлении

Руководитель Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в четверг, восьмого июня, на Запорожском направлении ВСУ пытались наступать.

Фото: kremlin.ru

"Сегодня в 01:30 силами 47-й механизированной бригады численностью до 1500 военных и 150 единиц бронетехники противник предпринял попытку прорыва обороны", — отметил министр.

По его данным, артиллерия, авиация и противотанковые средства Вооружённых сил Российской Федерации превентивно атаковали украинские войска.

Как подчеркнул глава военного ведомства, план ВСУ провалился. Их остановили и вынудили отступить солдаты РФ, заключил Шойгу.