Руководитель Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в четверг, восьмого июня, на Запорожском направлении ВСУ пытались наступать.
"Сегодня в 01:30 силами 47-й механизированной бригады численностью до 1500 военных и 150 единиц бронетехники противник предпринял попытку прорыва обороны", — отметил министр.
По его данным, артиллерия, авиация и противотанковые средства Вооружённых сил Российской Федерации превентивно атаковали украинские войска.
Как подчеркнул глава военного ведомства, план ВСУ провалился. Их остановили и вынудили отступить солдаты РФ, заключил Шойгу.
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