В ABC News сообщили о начале активной фазы контрнаступления Украины

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Началась активная фаза контрнаступления армии Украины. Об этом сообщил источник, которого в ABC News назвали близким к президенту страны Владимиру Зеленскому чиновником.

Фото: freeua.ru

"В четверг, восьмого июня, Киев запустил долгожданное контрнаступление против России", — подчеркнули в СМИ.

Вместе с этим журналисты добавили, что начало операции подтвердило ещё одно официальное лицо на Украине.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВСУ попытались прорвать оборону российской армии на Запорожском направлении. По данным министра, наступление провалилось.