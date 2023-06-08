В CNN сообщили о значительных потерях Украины при наступлении

Чиновники в США заявили, что ВСУ теряют значительное количество солдат и тяжёлой техники при наступлении. Об этом рассказали в CNN со ссылкой на свои источники.

Фото: donbasstoday.ru

"Украинцы столкнулись с сопротивлением более сильным, чем ожидалось", — подчеркнули в СМИ.

Американские журналисты назвали операцию ВСУ их первой попыткой прорвать оборону российских войск на востоке страны.

Один из собеседников CNN счёл потери Киева значительными. Источник добавил, что при наступлении ликвидированы несколько бронемашин Штатов MRAP.

Вместе с этим чиновники сказали, что потери украинской армии не повлияют на ход операции. На Западе допускали подобный сценарий, отметили политики.