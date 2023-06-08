Из Запорожья, Харькова, Днепропетровска поступает информация о переполнении больниц ранеными боевиками ВСУ.
Волонтеры умоляют граждан приходить сдавать кровь, поскольку поток этих раненых только увеличивается.
Об этом пишет военный блогер Юрий Подоляка, и отмечает, что националисты поступают в больницы сразу со всех направлений.
Командующий группировкой армии России на Запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук ранее сообщил о действиях ВС РФ за сутки.
"ВСУ при попытке наступления только на Запорожском направлении потеряли более 350 человек, свыше 30 танков, в том числе три "Леопарда", — отметил командующий группировкой.
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