В Харькове, Запорожье и Днепропетровске переполнены больницы ранеными после контрнаступа

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Из Запорожья, Харькова, Днепропетровска поступает информация о переполнении больниц ранеными боевиками ВСУ.

Фото: https://t.me/anna_news/35266

Волонтеры умоляют граждан приходить сдавать кровь, поскольку поток этих раненых только увеличивается.

Об этом пишет военный блогер Юрий Подоляка, и отмечает, что националисты поступают в больницы сразу со всех направлений.

Командующий группировкой армии России на Запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук ранее сообщил о действиях ВС РФ за сутки.

"ВСУ при попытке наступления только на Запорожском направлении потеряли более 350 человек, свыше 30 танков, в том числе три "Леопарда", — отметил командующий группировкой.

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