Генерал-майор Иван Попов рассказал о цели атаки ВСУ на Запорожском направлении

1:16 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Армия Украины в ходе контрнаступления на Запорожском направлении пыталась проломить российскую оборону, чтобы выйти к Азовскому морю.

Фото: redstar.ru

Об этом сообщил командующий 58-й армии генерал-майор Иван Попов.

По его словам, российские войска ждёт тяжелая работа, необходимо быть готовым к выполнению задач.

"Всё только начинается. Поэтому будем готовиться, будем следить, будем смотреть и будем выполнять возложенную на армию боевую задачу", — отметил генерал.

Попов отметил умело организованное огневое поражение, разведку и наблюдение, танки, которые применялись командирами батальонов первого эшелона в отражении атаки противника. Он подчеркнул, что наиболее важную роль вчера и сегодня "сыграла, как всегда, пехота". Особо Попов выделил работу 70-го мотострелкового полка 42-й дивизии ВС РФ.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что ночью 8 июня 47-я мехбригада ВСУ численностью до 1500 боевиков и 150 единиц бронетехники попыталась прорвать оборону на Запорожском направлении.

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