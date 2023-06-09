На Луганском направлении украинские военные лишились контроля над частью позиций при попытке прорвать оборону Вооружённых сил России. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, боевики ВСУ, несмотря на неудачи, не собираются отказываться от наступления. Он отметил в беседе с ТАСС, что украинские солдаты предпринимают попытки прорыва оборонительной линии РФ на Купянском, Донецком и Краснолиманском тактических направлениях.
Как пояснил военспец, Киеву не удалось достичь успехов, ведь ВСУ утратили ряд позиций из-за ответного удара российской армии.
Ранее Марочко проинформировал об уничтожении офицерского состава Украины, командовавшего наступлением в районе Белогоровки.
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