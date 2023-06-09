Марочко: попытка прорыва российской обороны закончилась для ВСУ утратой позиций

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Луганском направлении украинские военные лишились контроля над частью позиций при попытке прорвать оборону Вооружённых сил России. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Фото: https://regnum.ru/

По его словам, боевики ВСУ, несмотря на неудачи, не собираются отказываться от наступления. Он отметил в беседе с ТАСС, что украинские солдаты предпринимают попытки прорыва оборонительной линии РФ на Купянском, Донецком и Краснолиманском тактических направлениях.

Как пояснил военспец, Киеву не удалось достичь успехов, ведь ВСУ утратили ряд позиций из-за ответного удара российской армии.

Ранее Марочко проинформировал об уничтожении офицерского состава Украины, командовавшего наступлением в районе Белогоровки.