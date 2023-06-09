Шурыгин заявил, что контрнаступление ВСУ закончится через неделю

Идут пятые сутки масштабного контрнаступления украинской армии. ВСУ задействовали уже треть имеющихся резервов, но так и не добились успеха. На данный момент на всех направлениях спецоперации идут тяжёлые бои. Об этом сообщил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Фото: donetskafisha.ru

Командование киевского режима сделало ставку на ночные атаки, однако ВСУ не смогли прорвать даже тактическую полосу первого эшелона обороны. С начала контрнаступления противник потерял около 300 единиц танков и бронетехники, отметил эксперт.

"И до трёх с половиной тысяч солдат убитыми. Фактически — минус бригада. При существующих темпах ввода резервов в бой наступательного потенциала ВСУ хватит ещё на неделю", — подчеркнул Шурыгин в своём Telegram-канале.