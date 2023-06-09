Идут пятые сутки масштабного контрнаступления украинской армии. ВСУ задействовали уже треть имеющихся резервов, но так и не добились успеха. На данный момент на всех направлениях спецоперации идут тяжёлые бои. Об этом сообщил военный эксперт Владислав Шурыгин.
Командование киевского режима сделало ставку на ночные атаки, однако ВСУ не смогли прорвать даже тактическую полосу первого эшелона обороны. С начала контрнаступления противник потерял около 300 единиц танков и бронетехники, отметил эксперт.
"И до трёх с половиной тысяч солдат убитыми. Фактически — минус бригада. При существующих темпах ввода резервов в бой наступательного потенциала ВСУ хватит ещё на неделю", — подчеркнул Шурыгин в своём Telegram-канале.
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