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Шурыгин заявил, что контрнаступление ВСУ закончится через неделю

Силовые структуры

Идут пятые сутки масштабного контрнаступления украинской армии. ВСУ задействовали уже треть имеющихся резервов, но так и не добились успеха. На данный момент на всех направлениях спецоперации идут тяжёлые бои. Об этом сообщил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Шурыгин заявил, что контрнаступление ВСУ закончится через неделю
Фото: donetskafisha.ru

Командование киевского режима сделало ставку на ночные атаки, однако ВСУ не смогли прорвать даже тактическую полосу первого эшелона обороны. С начала контрнаступления противник потерял около 300 единиц танков и бронетехники, отметил эксперт.

"И до трёх с половиной тысяч солдат убитыми. Фактически — минус бригада. При существующих темпах ввода резервов в бой наступательного потенциала ВСУ хватит ещё на неделю", — подчеркнул Шурыгин в своём Telegram-канале. 

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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