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Спикер ГУР Украины Юсов пригрозил захватить Крым, когда будет тепло

0:53
Силовые структуры

Спикер Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов пригрозил России захватом Крымского полуострова в тёплую погоду.

Спикер ГУР Украины Юсов пригрозил захватить Крым, когда будет тепло
Фото: Личный архив Александра Шторма

По его словам, Киеву приходится вносить коррективы в планы по ведению боевых действий, однако какие-то масштабные изменения не запланированы. Он отметил, что власти Украины хотят установить контроль над Крымом. При этом представитель ГУР не стал давать точные прогнозы.

"Сейчас неправильно обсуждать конкретные даты, но, думаю, что будет тепло", — сказал Юсов, отвечая на вопрос "Украинской правды" о сроках захвата полуострова.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов призвал ждать от Киева новых попыток контрнаступления. Политик добавил, что подготовку Украины к атакам контролируют спецслужбы США и Британии.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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