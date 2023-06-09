В Сети появились кадры падения беспилотника на жилой дом в Воронеже

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Появились кадры падения беспилотника на многоэтажку в Воронеже.

Фото: https://travel-or-die.ru/wp-content/uploads/2019/08/Obzornye-ekskursii-po-Voronezhu.jpg

Свои выводы по данному ЧП делает военный блогер Юрий Подоляка.

Он отмечает, что, судя по моменту перехода из режима горизонтального полёта в режим пикирования, напрашивается два варианта.

"БПЛА бил по военному объекту. Сильно отклонился и по итогу попал в дом. Вывод — с такой точностью попасть реально в военный объект нереально. Второе: били, с учётом низкой точности наведения в условиях постановки помех, целенаправленно по городу, по которому не промажешь (а Воронеж как раз такой)", — комментирует обозреватель.

Он отмечает, что, самые вероятный — второй вариант. Поэтому цель Киева тоже понятна — запугать народ и посеять панику.

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