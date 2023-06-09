Bloomberg: армия Украины потеряла значительное количество техники во время наступления

Украинские подразделения лишились большого количества военной техники во время наступательной операции. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на европейского чиновника.

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Как отметил источник агентства, на Западе пока не понимают, как правильно оценивать действия Киева. По его мнению, ВСУ с помощью своих атак либо готовятся к основному удару, либо пытаются выявить слабые места в российской обороне.

"Украинские силы на этой неделе добились определённых успехов на юге, однако потери в технике были значительными", — сказано в публикации.

Ранее военспец Владислав Шурыгин заявил, что Киев быстрыми темпами вводит резервы в бой. Он убеждён: при таком подходе наступательного потенциала ВСУ хватит ещё на неделю столкновений.