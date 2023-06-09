Украинские подразделения лишились большого количества военной техники во время наступательной операции. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на европейского чиновника.
Как отметил источник агентства, на Западе пока не понимают, как правильно оценивать действия Киева. По его мнению, ВСУ с помощью своих атак либо готовятся к основному удару, либо пытаются выявить слабые места в российской обороне.
"Украинские силы на этой неделе добились определённых успехов на юге, однако потери в технике были значительными", — сказано в публикации.
Ранее военспец Владислав Шурыгин заявил, что Киев быстрыми темпами вводит резервы в бой. Он убеждён: при таком подходе наступательного потенциала ВСУ хватит ещё на неделю столкновений.
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