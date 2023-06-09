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Bloomberg: армия Украины потеряла значительное количество техники во время наступления

Силовые структуры

Украинские подразделения лишились большого количества военной техники во время наступательной операции. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на европейского чиновника.

Bloomberg: армия Украины потеряла значительное количество техники во время наступления
Фото: Telegram

Как отметил источник агентства, на Западе пока не понимают, как правильно оценивать действия Киева. По его мнению, ВСУ с помощью своих атак либо готовятся к основному удару, либо пытаются выявить слабые места в российской обороне.

"Украинские силы на этой неделе добились определённых успехов на юге, однако потери в технике были значительными", — сказано в публикации.

Ранее военспец Владислав Шурыгин заявил, что Киев быстрыми темпами вводит резервы в бой. Он убеждён: при таком подходе наступательного потенциала ВСУ хватит ещё на неделю столкновений.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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