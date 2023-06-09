Рогов: украинская армия на Херсонском направлении переходит в глухую оборону

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские военные на подконтрольном Киеву участке Херсонской области переходят в оборону. По данным чиновника, ВСУ создают фортификационные сооружения на правобережье Днепра.

Фото: redstar.ru

Также политик отметил, что Украина перебрасывает 30-тысячную группировку войск с Херсонского направления в Запорожскую область. Он добавил, что из-за этого решения армия противника становится уязвимой на данном участке фронта и рискует столкнуться с ударом Вооружённых сил Российской Федерации.

"После уничтожения Каховской ГЭС ВСУ переходят в глухую оборону. Это легко подтверждается средствами визуального контроля", — подчеркнул Рогов, слова которого передаёт "Комсомольская правда".