Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские военные на подконтрольном Киеву участке Херсонской области переходят в оборону. По данным чиновника, ВСУ создают фортификационные сооружения на правобережье Днепра.
Также политик отметил, что Украина перебрасывает 30-тысячную группировку войск с Херсонского направления в Запорожскую область. Он добавил, что из-за этого решения армия противника становится уязвимой на данном участке фронта и рискует столкнуться с ударом Вооружённых сил Российской Федерации.
"После уничтожения Каховской ГЭС ВСУ переходят в глухую оборону. Это легко подтверждается средствами визуального контроля", — подчеркнул Рогов, слова которого передаёт "Комсомольская правда".
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