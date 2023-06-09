Спикер ВВС Украины Игнат заявил о новой тактике ракетного обстрела со стороны ВС РФ

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Минувшей ночью Россия применила новую тактику ракетной атаки. Ракеты были запрограммированы таким образом, что "наматывали круги вокруг городов". Об этом заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Фото: Вадим Савицкий

По его словам, российская авиация пытается рассредоточить внимание систем противовоздушной обороны (ПВО) и выявить слабые места комплексов.

"Россия пытается ввести в заблуждение ПВО Украины, запуская ракеты в одном направлении, затем меняя их направление, а потом разворачивая их обратно, куда они и летели изначально", — указал Игнат.