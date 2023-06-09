Минувшей ночью Россия применила новую тактику ракетной атаки. Ракеты были запрограммированы таким образом, что "наматывали круги вокруг городов". Об этом заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.
По его словам, российская авиация пытается рассредоточить внимание систем противовоздушной обороны (ПВО) и выявить слабые места комплексов.
"Россия пытается ввести в заблуждение ПВО Украины, запуская ракеты в одном направлении, затем меняя их направление, а потом разворачивая их обратно, куда они и летели изначально", — указал Игнат.
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