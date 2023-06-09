Киевские власти не предают огласке данные о потерях, которые ВСУ несут при контрнаступлении, по причине "информационной войны", развернувшейся между Россией и Украиной. Такое объяснение дала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
"Нынешние войны происходят в двух измерениях — реальном и информационном. В информационном пространстве бои не менее ожесточенные. И в них тоже есть определенные задачи, правила и законы", — написала Маляр в своём Telegram-канале.
По словам замминистра, чем больше подробностей противник знает о другой стороне, тем проще ему предвидеть последующие события и её шаги.
Как ранее сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, в последние три дня украинские военные предприняли ряд попыток наступления на разных отрезках линии соприкосновения. Все попытки купировались ВС РФ, украинская сторона понесла большие потери, которые составили около 3715 бойцов.
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