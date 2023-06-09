Владимир Путин сообщил об "украинском контрнаступлении"

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Можно уже точно сказать, что наступление Вооружённых сил Украины началось.

Фото: РБК

Об этом на заседании глав правительств Содружества независимых государств заявил президент России Владимир Путин.

"Можно констатировать: все предпринятые до сих попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал ВСУ ещё сохранился", — отметил российский лидер.

Армия Украины ни на одном участке не достигла поставленных целей. И всё это благодаря мужеству российских бойцов и правильной организации управления ВС.

Современных вооружений России пока не хватает, но "оборонка" развивается быстро, и все поставленные перед ОПК задачи будут выполнены, подчеркнул президент РФ. Также он отметил, что за последние дни у Киева можно наблюдать значительные потери, они превысили "классический показатель".

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