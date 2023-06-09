Можно уже точно сказать, что наступление Вооружённых сил Украины началось.
Об этом на заседании глав правительств Содружества независимых государств заявил президент России Владимир Путин.
"Можно констатировать: все предпринятые до сих попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал ВСУ ещё сохранился", — отметил российский лидер.
Армия Украины ни на одном участке не достигла поставленных целей. И всё это благодаря мужеству российских бойцов и правильной организации управления ВС.
Современных вооружений России пока не хватает, но "оборонка" развивается быстро, и все поставленные перед ОПК задачи будут выполнены, подчеркнул президент РФ. Также он отметил, что за последние дни у Киева можно наблюдать значительные потери, они превысили "классический показатель".
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