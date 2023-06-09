Каховскую ГЭС подорвали по приказу украинского президента Владимира Зеленского, чтобы привлечь внимание его хозяев.
Об этом заявил бывший разведчик американской армии Скотт Риттер.
"Мир устал от Украины, всем надоело финансировать её", — в эфире YouTube-канала "Stephen Gardner" сказал экс-офицер ВС США.
По его словам, именно поэтому президент Украины мог рассчитывать только на какую-то катастрофу, привлекшую внимание союзников. Подрыв Каховской ГЭС и стал этим событием, в котором киевская власть в истерике стремилась обвинить Россию. При этом Риттер обращает внимание, что раньше Москва предупреждала, что Киев готовит провокации, но даже в ООН игнорировали это.
Помимо того, экс-разведчик уверен, что украинцы уже поняли, что начавшееся наступление ничем хорошим для Незалежной не закончится.
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