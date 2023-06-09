Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Медведев напомнил США об их многочисленных военных операциях и посоветовал "закрыть рот"
Волочкова не боится выглядеть старше своих партнёров: "Дам фору любой 20-летней девочке"
Чем опасно путешествие на автомобиле с домашними животными
Политолог Котков: Китаю выгодно поставлять России военную технику для спецоперации на Украине
Политолог Гагарин надеется, что размещение ядерного оружия РФ "разбудит остатки здравого смысла и инстинкта самосохранения" у Запада
Нарколог РФ Сергей Нурисламов расстроил россиян, развеяв миф о допустимой дозе алкоголя
Эксперт рассказала про эффективное средство от комаров
Крупный туроператор Tez Tour назвал отели Египта, в которых есть сетки от акул
Врач Свиридова: зелёный чай защищает от заболеваний сердечно-сосудистой системы

Бывший разведчик США Риттер объяснил подрыв Каховской ГЭС "истерикой" Зеленского

0:57
Силовые структуры

Каховскую ГЭС подорвали по приказу украинского президента Владимира Зеленского, чтобы привлечь внимание его хозяев.

Бывший разведчик США Риттер объяснил подрыв Каховской ГЭС "истерикой" Зеленского
Фото: el.gr

Об этом заявил бывший разведчик американской армии Скотт Риттер.

"Мир устал от Украины, всем надоело финансировать её", — в эфире YouTube-канала "Stephen Gardner" сказал экс-офицер ВС США.

По его словам, именно поэтому президент Украины мог рассчитывать только на какую-то катастрофу, привлекшую внимание союзников. Подрыв Каховской ГЭС и стал этим событием, в котором киевская власть в истерике стремилась обвинить Россию. При этом Риттер обращает внимание, что раньше Москва предупреждала, что Киев готовит провокации, но даже в ООН игнорировали это.

Помимо того, экс-разведчик уверен, что украинцы уже поняли, что начавшееся наступление ничем хорошим для Незалежной не закончится.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Скотт Риттер / Гарланд Никсон
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Финские пограничники встретили россиян с агрессией

Финский пограничник уличил путешественников из РФ в обмане.

TourDom: финский пограничник обвинил граждан РФ во лжи
Врач-диетолог Мансурова перечислила гражданам РФ продукты, которые нужно есть каждый день
Продукты для пользы тела, которые нужно есть каждый день, назвала врач-диетолог Мансурова
Вернувшегося из Турции россиянина шокировали цены на фрукты
"Колоссальные потери": чем для ВСУ обернулся удар по Запорожской области
Командировка в Донбасс: спецоперация на Украине в лицах Дарья Асламова Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев
У туристов из РФ по количеству приобретённых страховок в 2023 году в лидеры вышла неожиданная страна
Теории и причины: акула жестоко расправилась с гражданином РФ в Хургаде
Россияне могут слетать вдвоём на море за 21 тысячу рублей
Россияне могут слетать вдвоём на море за 21 тысячу рублей
Последние материалы
Световой конус: путь к пониманию природы сознания
Чем опасно путешествие на автомобиле с домашними животными
Политолог Котков: Китаю выгодно поставлять России военную технику для спецоперации на Украине
Политолог Гагарин надеется, что размещение ядерного оружия РФ "разбудит остатки здравого смысла и инстинкта самосохранения" у Запада
Нарколог РФ Сергей Нурисламов расстроил россиян, развеяв миф о допустимой дозе алкоголя
Эксперт рассказала про эффективное средство от комаров
Крупный туроператор Tez Tour назвал отели Египта, в которых есть сетки от акул
Врач Свиридова: зелёный чай защищает от заболеваний сердечно-сосудистой системы
МИД Израиля грубо вмешался во внутренние дела Белоруссии
Генерал ВСУ Кривонос назвал причину, по которой контрнаступление Киева обречено на провал
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников