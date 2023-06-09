Бывший разведчик США Риттер объяснил подрыв Каховской ГЭС "истерикой" Зеленского

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Каховскую ГЭС подорвали по приказу украинского президента Владимира Зеленского, чтобы привлечь внимание его хозяев.

Фото: el.gr

Об этом заявил бывший разведчик американской армии Скотт Риттер.

"Мир устал от Украины, всем надоело финансировать её", — в эфире YouTube-канала "Stephen Gardner" сказал экс-офицер ВС США.

По его словам, именно поэтому президент Украины мог рассчитывать только на какую-то катастрофу, привлекшую внимание союзников. Подрыв Каховской ГЭС и стал этим событием, в котором киевская власть в истерике стремилась обвинить Россию. При этом Риттер обращает внимание, что раньше Москва предупреждала, что Киев готовит провокации, но даже в ООН игнорировали это.

Помимо того, экс-разведчик уверен, что украинцы уже поняли, что начавшееся наступление ничем хорошим для Незалежной не закончится.

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