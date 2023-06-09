Вооружённые силы Украины ведут артиллерийскую подготовку на Запорожском фронте.
Сейчас там идёт мощнейший позиционный бой, движется тяжёлая техника, ожидается новый штурм националистов.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
"На Ореховском, Пологовском участках Запорожского фронта враг начал мощный обстрел, наша артиллерия отвечает на подавление", — отмечают военкоры.
В ближнем тылу идёт движение техники ВСУ, ожидается новый этап контрнаступления врага. Российская армия в полной боевой готовности на позициях.
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