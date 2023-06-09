ВСУ ведут артподготовку на Запорожском фронте, движется техника, ожидается новый штурм

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины ведут артиллерийскую подготовку на Запорожском фронте.

Фото: Всероссийское казачье общество

Сейчас там идёт мощнейший позиционный бой, движется тяжёлая техника, ожидается новый штурм националистов.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

"На Ореховском, Пологовском участках Запорожского фронта враг начал мощный обстрел, наша артиллерия отвечает на подавление", — отмечают военкоры.

В ближнем тылу идёт движение техники ВСУ, ожидается новый этап контрнаступления врага. Российская армия в полной боевой готовности на позициях.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.