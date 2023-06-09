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ВСУ ведут артподготовку на Запорожском фронте, движется техника, ожидается новый штурм

0:40
Силовые структуры

Вооружённые силы Украины ведут артиллерийскую подготовку на Запорожском фронте.

ВСУ ведут артподготовку на Запорожском фронте, движется техника, ожидается новый штурм
Фото: Всероссийское казачье общество

Сейчас там идёт мощнейший позиционный бой, движется тяжёлая техника, ожидается новый штурм националистов.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

"На Ореховском, Пологовском участках Запорожского фронта враг начал мощный обстрел, наша артиллерия отвечает на подавление", — отмечают военкоры.

В ближнем тылу идёт движение техники ВСУ, ожидается новый этап контрнаступления врага. Российская армия в полной боевой готовности на позициях.

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Контрнаступ ВСУ: Взгляд Олега Царёва без цензуры
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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