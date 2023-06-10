Рогов: Украина нанесла ракетный удар из Запорожья по Крыму

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Утром 10 июня украинские силы атаковали полуостров Крым двумя баллистическими ракетами из оперативно-тактического комплекса "Гром-2".

Фото: Вадим Савицкий

Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов. По его словам, ракеты были сбиты системами противовоздушной обороны, а в результате нападения пострадавших нет.

"Нацисты нанесли ракетный удар из Запорожья по Крыму", — написал в своём Telegram-канале председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Он напомнил, что киевский режим ещё в апреле перебросил несколько ОТРК "Гром-2" в родной город президента Украины Владимира Зеленского с единственной целью — наносить удары по российскому полуострову.

Ранее военкоры сообщили, что дронами-камикадзе ВС РФ был уничтожен военный склад ВСУ в Одессе.