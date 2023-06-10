Утром 10 июня украинские силы атаковали полуостров Крым двумя баллистическими ракетами из оперативно-тактического комплекса "Гром-2".
Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов. По его словам, ракеты были сбиты системами противовоздушной обороны, а в результате нападения пострадавших нет.
"Нацисты нанесли ракетный удар из Запорожья по Крыму", — написал в своём Telegram-канале председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Он напомнил, что киевский режим ещё в апреле перебросил несколько ОТРК "Гром-2" в родной город президента Украины Владимира Зеленского с единственной целью — наносить удары по российскому полуострову.
Ранее военкоры сообщили, что дронами-камикадзе ВС РФ был уничтожен военный склад ВСУ в Одессе.
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