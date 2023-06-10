70-й полк подтвердил: гора Bradley и "Леопардов" под контролем армии России

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На запорожском фронте ночью были опять разбиты крупные колонны натовской бронетехники.

Фото: https://t.me/HersonVestnik/5075

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна", со ссылкой на бойцов 70-го полка.

"Гора американских боевых машин пехоты Bradley и немецких танков Leopard находится под контролем армии России. Боец 70-го мотострелкового полка снимает видео на фоне груды натовского металлолома на ореховском участке Запорожского фронта.", — пишут военкоры.

Как сообщалось ранее, 10 июня с наступлением ночи украинские националисты вновь пошли в атаку.