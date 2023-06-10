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70-й полк подтвердил: гора Bradley и "Леопардов" под контролем армии России

0:40
Силовые структуры

На запорожском фронте ночью были опять разбиты крупные колонны натовской бронетехники.

70-й полк подтвердил: гора Bradley и "Леопардов" под контролем армии России
Фото: https://t.me/HersonVestnik/5075

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна", со ссылкой на бойцов 70-го полка.

"Гора американских боевых машин пехоты Bradley и немецких танков Leopard находится под контролем армии России. Боец 70-го мотострелкового полка снимает видео на фоне груды натовского металлолома на ореховском участке Запорожского фронта.", — пишут военкоры.

Как сообщалось ранее, 10 июня с наступлением ночи украинские националисты вновь пошли в атаку.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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