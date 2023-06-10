На запорожском фронте ночью были опять разбиты крупные колонны натовской бронетехники.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна", со ссылкой на бойцов 70-го полка.
"Гора американских боевых машин пехоты Bradley и немецких танков Leopard находится под контролем армии России. Боец 70-го мотострелкового полка снимает видео на фоне груды натовского металлолома на ореховском участке Запорожского фронта.", — пишут военкоры.
Как сообщалось ранее, 10 июня с наступлением ночи украинские националисты вновь пошли в атаку.
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