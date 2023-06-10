Кадыров заявил о готовности отряда "Ахмат" освободить Польшу и Германию

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что отряд спецназа "Ахмат" готов выполнять самые трудные задачи, вопреки иронии к нему со стороны некоторых участников спецоперации.

Фото: РИА Новости

Об этом сообщает "АиФ".

"Все, кто следит за моими заявлениями, прекрасно знают мою позицию: штурмовые подразделения "Ахмат" готовы освободить ДНР. А если на то будет приказ, хоть Польшу и Германию", — пишет глава Чечни в своём Telegram-канале.

Он напомнил, что при участии бойцов "Ахмата" освобождены 36 населённых пунктов Луганской Народной Республики, в том числе Лисичанск и Северодонецк.

К заслугам чеченских спецназовцев Кадыров отнёс взятие города Мариуполя в гораздо более короткий срок и с меньшими потерями, чем Артёмовск. Он отметил, что при его освобождении также не хватало боеприпасов, но начальство никто не критиковал.

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