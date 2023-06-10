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На Западе дали жёсткую оценку наступлению ВСУ: самоубийцы и идиоты

1:01
Силовые структуры

Западные военные эксперты сообщают, что украинское наступление нарушило главные правила военной тактики.

На Западе дали жёсткую оценку наступлению ВСУ: самоубийцы и идиоты
Фото: https://t.me/yurasumy/9175

Это пишет портал Asia Times.

"Мы пытались сказать им, чтобы они прекратили эту разрозненную и самоубийственную тактику, определили главный удар с надлежащей поддержкой пехоты, а затем сделали то, что они могут", — отмечает высокопоставленный офицер из ЕС.

Он подчеркнул, что солдаты армии Украины мечутся в пяти различных направлениях. Плюс ко всему, тяжёлая техника ВСУ пошла на минные поля, не пустив вперёд машины разминирования.

Всё это привело к потере 38 танков ночью 8 июня. Один из обозревателей добавил, что этому боевиков украинской армии обучали в Британии.

"Украинцы пытались сыграть в Гудериана, вот только у него было 3 тысячи танков, а эти идиоты только что потеряли те 30, которые у них были", — цитирует эксперта издание.

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"Спасибо за доблесть, братья!": подвиг русских добровольцев
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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