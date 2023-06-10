Новая техника из пакета американской помощи не поступит Киеву в течение ближайших месяцев, а, по всей вероятности, и лет.
Об этом сообщает издание Bloomberg, объясняя это тем, что оружие нужно сперва законтрактовать, а затем произвести.
Накануне, 9 июня, Министерство обороны США объявило о пакете на сумму 2,1 млрд долларов. Туда вошли, в частности, боеприпасы зенитно-ракетного комплекса Patriot, беспилотники системы Puma и ракеты Hawk.
Ранее сообщалось, что Запад беспокоится из-за уничтожения танков Leopard на Запорожском направлении.
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Не стоит надеяться на то, что тромбов никогда не будет, если есть "правильные" продукты или принимать витамин С.