Bloomberg: техника из нового пакета США не поступит на Украину в течение ближайших месяцев, а возможно, и лет

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Новая техника из пакета американской помощи не поступит Киеву в течение ближайших месяцев, а, по всей вероятности, и лет.

Фото: m.politnavigator.net

Об этом сообщает издание Bloomberg, объясняя это тем, что оружие нужно сперва законтрактовать, а затем произвести.

Накануне, 9 июня, Министерство обороны США объявило о пакете на сумму 2,1 млрд долларов. Туда вошли, в частности, боеприпасы зенитно-ракетного комплекса Patriot, беспилотники системы Puma и ракеты Hawk.

Ранее сообщалось, что Запад беспокоится из-за уничтожения танков Leopard на Запорожском направлении.

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