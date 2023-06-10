Зеленский отреагировал на слова о провале наступления ВСУ: Так Путину и передайте!

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Владимир Зеленский попросил адресовать Владимиру Путину его ответ на слова президента РФ о неудавшемся наступлении ВСУ.

Фото: https://mosregtoday.ru

Владимир Путин в своём недавнем выступлении заявил, что украинской армии не удалось добиться ни одной из поставленных целей.

Президента Украины попросили высказаться по этому поводу в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

"Я ежедневно на связи с нашими командующими разных направлений. Все сейчас настроены позитивно. Так Путину и передайте!" — сказал Зеленский.