Владимир Зеленский попросил адресовать Владимиру Путину его ответ на слова президента РФ о неудавшемся наступлении ВСУ.
Владимир Путин в своём недавнем выступлении заявил, что украинской армии не удалось добиться ни одной из поставленных целей.
Президента Украины попросили высказаться по этому поводу в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
"Я ежедневно на связи с нашими командующими разных направлений. Все сейчас настроены позитивно. Так Путину и передайте!" — сказал Зеленский.
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