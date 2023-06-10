В Минобороны Украины отказались "оправдываться" за уничтожение бронетехники ВСУ

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отказалась "оправдываться" за уничтоженную российской армией технику ВСУ.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/45683

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

Украинское военное ведомство не будет "оправдываться за каждый пост и видео", заявила замминистра. Она советует всем "пережить информационные атаки", по её словам, сопровождающиеся "вбросами" о боевых действиях.

"Представители киевского режима нервничают, так как СМИ и социальные сети публикуют кадры с подбитыми и горящими танками Leopard, БМП Bradley и так далее", — подытожил ведущий Первого канала.

Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что оружие переданное ВСУ не помогло им добиться успеха.

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