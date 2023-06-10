Уничтожение целой колонны техники ВСУ на Запорожском фронте — подробности

Министерство обороны России сообщает детали успешной атаки беспилотников-камикадзе 42-й гвардейской мотострелковой Евпаторийской Краснознамённой дивизии.

Фото: blotter.mirtesen.ru

Военное ведомство сообщает, что безупречной работой российских операторов уничтожена целая колонна украинской техники.

Бойцы выявили передвижение вражеской колонны большегрузных военных машин и бронеавтомобилей. По колонне ВСУ были применены ударные беспилотные аппараты. В результате точных ударов все большегрузы и броневики националистов были уничтожены, подытожили в Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что армия России затрофеила первые немецкие танки Leopard.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.