Министерство обороны России сообщает детали успешной атаки беспилотников-камикадзе 42-й гвардейской мотострелковой Евпаторийской Краснознамённой дивизии.
Военное ведомство сообщает, что безупречной работой российских операторов уничтожена целая колонна украинской техники.
Бойцы выявили передвижение вражеской колонны большегрузных военных машин и бронеавтомобилей. По колонне ВСУ были применены ударные беспилотные аппараты. В результате точных ударов все большегрузы и броневики националистов были уничтожены, подытожили в Минобороны РФ.
Ранее сообщалось, что армия России затрофеила первые немецкие танки Leopard.
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Не стоит надеяться на то, что тромбов никогда не будет, если есть "правильные" продукты или принимать витамин С.