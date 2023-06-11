Командование ВСУ начало "наряжать" своих боевиков под гражданских

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командование Вооружённых сил Украины стало "наряжать" своих боевиков под мирных граждан.

Фото: Telegram: Диванный аналитик

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

"На Херсонском направлении командование ВСУ распорядилось, чтобы военнослужащие армии Киева носили гражданскую одежду. В целях маскировки военных объектов", — сообщили бойцы 105-го стрелкового полка Народной милиции ДНР.

К слову сказать, Женевская конвенция запрещает комбатантам маскироваться под гражданских лиц — это военное преступление. Эти люди автоматически лишаются статуса военнопленных, отметили в армии России.

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