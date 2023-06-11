Марков о наступлении противника: ВСУ взяли Нескучное, Лобковое и Левадное

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политолог Сергей Марков прокомментировал небольшой наступательный успех украинской армии.

Фото: russian.rt.com

Марков отметил, что украинские силы продвигаются в Запорожье, на стыке с Донецкой Народной Республикой.

"ВСУ взяли нп Нескучное, Лобковое и Левадное", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Политический эксперт объяснил, что ВСУ удалось захватить крошечные населённые пункты, однако признал, что в этом есть определённый успех армии Украины.

Ранее Алексей Арестович* заявил о готовящемся главном ударе ВСУ.

* росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.