Политолог Сергей Марков прокомментировал небольшой наступательный успех украинской армии.
Марков отметил, что украинские силы продвигаются в Запорожье, на стыке с Донецкой Народной Республикой.
"ВСУ взяли нп Нескучное, Лобковое и Левадное", — написал политолог в своём Telegram-канале.
Политический эксперт объяснил, что ВСУ удалось захватить крошечные населённые пункты, однако признал, что в этом есть определённый успех армии Украины.
Ранее Алексей Арестович* заявил о готовящемся главном ударе ВСУ.
* росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
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