Рогов сообщил о тяжёлых боях на востоке Запорожского направления

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В восточной части Запорожского участка линии соприкосновения по-прежнему идут очень тяжёлые бои. Об этом проинформировал член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Фото: Правда.Ру

Uлава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" сообщил о продолжающейся активности ВСУ на Времевском выступе, где они продолжают атаковать фланги, пытаясь окружить подразделения ВС РФ.

"О ситуации на восточной части запорожского фронта. На стыке Запорожской области и ДНР продолжаются тяжелейшие бои. Не имея успехов в лобовых атаках, враг предпринимает попытки окружения наших подразделений на Времевском выступе, совершая удары по флангам", — написал Рогов в своём Telegram-канале.

Рогов добавил, что российские военные сейчас пытаются удержать ранее отбитый у противника населённый пункт Нескучное. Политик объяснил, что задача эта является для ВС РФ сложной, потому что посёлок, располагающийся в низине, постоянно обстреливается противником.