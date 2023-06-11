Forbes: в США объяснили, какие последствия будет иметь для ВСУ неудача в начале контрнаступления

1:22 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Для ВСУ самые серьёзные последствия будет иметь ликвидация силами ВС РФ большого количества западной техники, которую Киев задействовал в начале своего контрнаступления. Об этом написал журналист Дэвид Экс в статье для Forbes.

Фото: Telegram: Fighterbomber|voin_dv

Обозреватель напомнил, что прорыв российской обороны украинским военным осуществить не получилось, и этот провал в самом начале контрнаступление не сулит ВСУ ничего хорошего.

Автор подчеркнул, что каждая боевая группа украинской армии лишилась за пяти процентов западной техники, и это всего лишь за одно утро.

"Это неудача. И последствия будут серьезные, если украинцы не смогут восстановить и отремонтировать некоторые из поврежденных машин. Пока что союзники Украины предоставили для участия в военных действиях всего 21 длинноствольный Leopard 2A6 и 109 M-2. Боевая группа 33-й бригады и 47-й бригады за одно утро потеряла до пяти процентов каждой партии машин", — посетовал Экс.

Ранее бывший глава ЦРУ и экс-руководитель Центрального командования вооруженных сил США Дэвид Петреус настоятельно посоветовал ВСУ двигаться вперёд, так, чтобы ВС РФ не смогли подавить их продвижение.