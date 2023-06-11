Военный эксперт Василий Дандыкин уверен, что потери, которые понёс Киев в первые дни заявленного контрнаступления, — это настоящая катастрофа не только для него, но и для западных партнёров Украины.
Эксперт напомнил, что речь идёт не только о потерях дорогой западной техники, которую всё-таки можно отремонтировать после завершения боёв. Потери живой силы сильно бьют по Киеву и Западу, тем более, что в сражениях в рамках контрнаступления в большом количестве гибнут натовские инструкторы и советники, а также прошедшие обучение на западных базах украинские военные.
"Но как быть с людскими потерями? Во-первых, сейчас на фронте гибнут инструкторы и советники НАТО. Во-вторых, в бой уже вступают не роты или батальоны. Туда шли бригады, ВСУ потеряли приличное количество и техники, и хорошо подготовленных людей, которые проходили долгое обучение за границей", — сказал Дандыкин в беседе с "МК".
Эксперт полагает, что ВСУ подорвали Каховскую ГЭС в надежде замедлить дальнейшее продвижение ВС РФ и создать российским военным трудности в форсировании Днепра. Однако "заходить можно не только по Днепру", напомнил Дандыкин.
Эксперт допустил в дальнейшем взятие Харькова ради обеспечения безопасности Белгородской области, а также создание полосы безопасности в Сумской и Черниговской областях, чтобы снять угрозу для населённых пунктов Брянской области.
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