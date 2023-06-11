Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Внучка певицы РФ Ларисы Долиной рассказала, что её обижали в школе
Автоэксперт Рузанов назвал гражданам РФ три способа определить наличие подушек безопасности в подержанном авто
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, в небе МиГи-31 с "Кинжалами"
Народные методы борьбы с фитофторозом помидор
Работы в саду после дождя: чем занимаются опытные садоводы
Одну категорию работающих пенсионеров РФ ждёт сюрприз: индексацию уберут, а пенсии пересчитают
МК: жители Анапы пожаловались на мокрых и вонючих голых туристов
ГЛАС.RU: жительница РФ дала 11 рекомендаций, которые помогут снизить стоимость отдыха в Сочи в 2023 году
США готовят почву для конфискации замороженных российских активов по всему миру

В засаде на ВСУ штурмовой отряд 33-го полка уничтожил группу боевиков

0:45
Силовые структуры

Бойцы штурмового отряда 33-го полка мотострелков армии России показывают пример отличной организации артиллерийской засады.

В засаде на ВСУ штурмовой отряд 33-го полка уничтожил группу боевиков
Фото: https://t.me/HersonVestnik/5075

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

По информации, подразделение боевиков украинской армии, понеся потери в личном составе после огневого налёта ВС РФ, вызвала эвакуационную группу. После того, как группа эвакуации прибыла спасать националистов, артиллерия российского отряда нанесла по боевикам ВСУ и уничтожила.

Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли под Артёмовском 2,5 тыс. человек убитыми за последние трое суток.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Киноляп Гайдая в фильме "Кавказская пленница" замечают единицы

В фильме Леонида Гайдая найдены киноляпы.

Телезрители нашли киноляп в фильме Леонида Гайдая "Кавказская пленница"
ТАСС: мобилизованные сапёры ВСУ оставляют ВС РФ невзведённые мины с посланиями
ВСУ оставляют ВС РФ неактивные мины с посланиями
Привыкли к роскоши: Пресняков-младший живёт в США в мраморном особняке
Кофе и колбасу лучше заменить чаем и сыром — врач-диетолог
Командировка в Донбасс: спецоперация на Украине в лицах Дарья Асламова Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев
Первые натовские танки Leopard захвачены
Нарколог развеял пять главных мифов об употреблении алкоголя
Три вредных продукта для сердца назвал врач-кардиолог
Три вредных продукта для сердца назвал врач-кардиолог
Последние материалы
Автоэксперт Рузанов назвал гражданам РФ три способа определить наличие подушек безопасности в подержанном авто
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, в небе МиГи-31 с "Кинжалами"
Народные методы борьбы с фитофторозом помидор
Работы в саду после дождя: чем занимаются опытные садоводы
Одну категорию работающих пенсионеров РФ ждёт сюрприз: индексацию уберут, а пенсии пересчитают
Как быстро просушить залитые свечи зажигания, не выкручивая их
МК: жители Анапы пожаловались на мокрых и вонючих голых туристов
ГЛАС.RU: жительница РФ дала 11 рекомендаций, которые помогут снизить стоимость отдыха в Сочи в 2023 году
США готовят почву для конфискации замороженных российских активов по всему миру
С автомобилем всё хорошо, но с утра не заводится: что делать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников