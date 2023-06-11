В засаде на ВСУ штурмовой отряд 33-го полка уничтожил группу боевиков

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бойцы штурмового отряда 33-го полка мотострелков армии России показывают пример отличной организации артиллерийской засады.

Фото: https://t.me/HersonVestnik/5075

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

По информации, подразделение боевиков украинской армии, понеся потери в личном составе после огневого налёта ВС РФ, вызвала эвакуационную группу. После того, как группа эвакуации прибыла спасать националистов, артиллерия российского отряда нанесла по боевикам ВСУ и уничтожила.

Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли под Артёмовском 2,5 тыс. человек убитыми за последние трое суток.