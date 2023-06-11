Бойцы штурмового отряда 33-го полка мотострелков армии России показывают пример отличной организации артиллерийской засады.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
По информации, подразделение боевиков украинской армии, понеся потери в личном составе после огневого налёта ВС РФ, вызвала эвакуационную группу. После того, как группа эвакуации прибыла спасать националистов, артиллерия российского отряда нанесла по боевикам ВСУ и уничтожила.
Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли под Артёмовском 2,5 тыс. человек убитыми за последние трое суток.
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