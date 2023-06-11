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ВСУ потеряли под Артёмовском 2,5 тысячи человек убитыми за последние трое суток

0:44
Силовые структуры

Вооружённые силы Украины потеряли под Артёмовском 2,5 тысячи человек убитыми только за последние трое суток.

ВСУ потеряли под Артёмовском 2,5 тысячи человек убитыми за последние трое суток
Фото: Maxar

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

Как сообщили бойцы 105-го стрелкового полка Народной милиции ДНР, по этой причине украинская армия перестала штурмовать город на флангах. На данном участке фронта российские войска полностью переигрывают националистов киевской власти в контрбатарейной борьбе, отметили в ВС РФ.

Ранее сообщалось, что после удара по заседанию руководства ВСУ погибли 9 офицеров и 7 офицеров ранены.

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Артёмовск: как проходит день штурмовиков ЧВК «Вагнер»
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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