Вооружённые силы Украины потеряли под Артёмовском 2,5 тысячи человек убитыми только за последние трое суток.
Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
Как сообщили бойцы 105-го стрелкового полка Народной милиции ДНР, по этой причине украинская армия перестала штурмовать город на флангах. На данном участке фронта российские войска полностью переигрывают националистов киевской власти в контрбатарейной борьбе, отметили в ВС РФ.
Ранее сообщалось, что после удара по заседанию руководства ВСУ погибли 9 офицеров и 7 офицеров ранены.
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