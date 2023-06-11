ВСУ потеряли под Артёмовском 2,5 тысячи человек убитыми за последние трое суток

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины потеряли под Артёмовском 2,5 тысячи человек убитыми только за последние трое суток.

Фото: Maxar

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

Как сообщили бойцы 105-го стрелкового полка Народной милиции ДНР, по этой причине украинская армия перестала штурмовать город на флангах. На данном участке фронта российские войска полностью переигрывают националистов киевской власти в контрбатарейной борьбе, отметили в ВС РФ.

Ранее сообщалось, что после удара по заседанию руководства ВСУ погибли 9 офицеров и 7 офицеров ранены.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.