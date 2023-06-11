Бойцы одного из подразделений ВСУ признались, что в ходе наступательных действий потеряли почти все БМП Bradley, которые у них были. Слова украинских военных приводит агентство Франс Пресс.
"Группа украинских солдат… заявили…, что они потеряли большую часть Bradley", — говорится в статье.
Уточняется, что у подразделения было девять БМП, из которых в целости и сохранности осталась одна-единственная, шесть были полностью уничтожены, две — повреждены.
Журналисты спросили также, удалось ли украинским солдатам взять под контроль какую-то территорию в ходе контрнаступления, на что бойцы ВСУ дали отрицательный ответ.
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