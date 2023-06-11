AFP: бойцы ВСУ сообщили, что при наступлении была уничтожена большая часть БМП Bradley

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бойцы одного из подразделений ВСУ признались, что в ходе наступательных действий потеряли почти все БМП Bradley, которые у них были. Слова украинских военных приводит агентство Франс Пресс.

Фото: Telegram: Fighterbomber|voin_dv

"Группа украинских солдат… заявили…, что они потеряли большую часть Bradley", — говорится в статье.

Уточняется, что у подразделения было девять БМП, из которых в целости и сохранности осталась одна-единственная, шесть были полностью уничтожены, две — повреждены.

Журналисты спросили также, удалось ли украинским солдатам взять под контроль какую-то территорию в ходе контрнаступления, на что бойцы ВСУ дали отрицательный ответ.