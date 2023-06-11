Украинские военные соглашаются, что прорвать "невероятную" российскую оборону — это очень сложная задача. Мнение солдат ВСУ приводит британское издание The Telegraph.
Бойцы ВСУ признали, что над своей линией обороны российские военные потрудились как следует.
"У них невероятные траншеи и укрепления, будет сложно прорвать их линию обороны с минными полями. Кроме того, у них хорошая артиллерия, и ее больше, чем у нас", — рассказал один из украинских командиров.
Авторы отметили, что длина российской линии обороны составляет 965 км, и она изобилует траншеями, окопами, частыми минными полями и укреплёнными позициями, именуемыми "зубами дракона".
Представители британской разведки уже назвали линию обороны, созданную ВС РФ, одной из самых протяжённых в мире.
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