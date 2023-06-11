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Боевики ВСУ добили и сожгли раненого сослуживца после боя на Запорожском фронте

0:54
Силовые структуры

В Сети появились шокирующие кадры, на которых видно, как боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) после боя на Запорожском направлении добили своего же раненого солдата, возможно, иностранного наёмника, а затем сожгли его тело. Запись опубликовал в своём Telegram-канале военный журналист Андрей Руденко.

Боевики ВСУ добили и сожгли раненого сослуживца после боя на Запорожском фронте
Фото: Telegram: Диванный аналитик

Всё происходило ночью. Видео снято российскими военными, которые пояснили, что раненый был добит из стрелкового оружия, а затем облит бензином из канистры. Они предположили, что это мог быть американский наёмник или какой-то националист.

Что это было — не понятно, заметил военкор. Может такая у них была договорённость перед боем, что если кого-то тяжело ранят, то убить и тело сжечь. А может и наёмника добили, чтоб тело не досталось военным РФ, заключил он.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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