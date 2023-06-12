Боец с позывным "Джокер": украинские боевики спиваются из-за нежелания воевать — Пьяные оры и стрельба в воздух

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики украинской теробороны на передовой пьют и "шатаются" по одному вдоль линии соприкосновения, сообщил российский боец Первой танковой армии с позывным "Джокер".

Фото: russiatoday.ru

По его словам, командиры ВСУ давят на украинских боевиков, которые не горят желанием идти на фронт.

"У теробороновцев нет желания воевать, и они делают это под чутким давлением, — пояснил "Джокер" РИА Новости. — Наши наблюдатели часто обнаруживают пьяную стрельбу, пьяный личный состав среди противника. Пьяные оры, возгласы, потом стрельба трассёрами в никуда, просто в воздух".

По словам бойца, пьяные украинцы шатаются по одному вдоль линии соприкосновения, что запрещено в ходе боевых действий.