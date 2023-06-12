Боевики украинской теробороны на передовой пьют и "шатаются" по одному вдоль линии соприкосновения, сообщил российский боец Первой танковой армии с позывным "Джокер".
По его словам, командиры ВСУ давят на украинских боевиков, которые не горят желанием идти на фронт.
"У теробороновцев нет желания воевать, и они делают это под чутким давлением, — пояснил "Джокер" РИА Новости. — Наши наблюдатели часто обнаруживают пьяную стрельбу, пьяный личный состав среди противника. Пьяные оры, возгласы, потом стрельба трассёрами в никуда, просто в воздух".
По словам бойца, пьяные украинцы шатаются по одному вдоль линии соприкосновения, что запрещено в ходе боевых действий.
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