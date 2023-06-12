Уничтоженную технику западных хозяев киевского режима показали операторы беспилотников 22-й гвардейской ордена Жукова бригады спецназа российской армии.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
На Запорожском направлении в полях у Орехова остались уничтоженные немецкие танки Leopard 2A6, американские боевые машины пехоты М2 Bradley, несколько немецких машин разминирования Leopard 2R HMBV, немецкая бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bergenpanzer и американский бронетранспортёр MRAP International MaxxPro.
За сутки активной работы по фиксации и корректировке группа разведчиков спецназа потеряла 4 беспилотников DJI Mavic.
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