Уничтоженная техника НАТО осталась в полях у Орехова

Уничтоженную технику западных хозяев киевского режима показали операторы беспилотников 22-й гвардейской ордена Жукова бригады спецназа российской армии.

Фото: https://t.me/yurasumy/9175

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

На Запорожском направлении в полях у Орехова остались уничтоженные немецкие танки Leopard 2A6, американские боевые машины пехоты М2 Bradley, несколько немецких машин разминирования Leopard 2R HMBV, немецкая бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bergenpanzer и американский бронетранспортёр MRAP International MaxxPro.

За сутки активной работы по фиксации и корректировке группа разведчиков спецназа потеряла 4 беспилотников DJI Mavic.