История с исчезновением главы ГУР Буданова выходит из-под контроля

1:16 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вместо пропавшего Валерия Залужного на первый план основных террористов Киева вышел глава ГУР Кирилл Буданов, обещавший "убивать русских по всему миру".

Фото: https://yandex.ru/

Но глава ГУР Украины исчез из медийного поля Незалежной так же внезапно, как и главком ВСУ. О его судьбе ходили слухи, что бандеровец мог быть ликвидирован или ранен после удара по штабу в Киеве.

Позже стали появляться новые ролики с Будановым в социальных сетях, но тут тоже вопросов больше, чем ответов.

Про главу ГУР и раньше ходили слухи о его невменяемости, причём в украинской прессе. Теперь же на канале главы разведки появилось странное видео на фоне японского флага, где он просто минуту молча сидит за столом. Затем появляется заставка: "Планы любят тишину", потом опять Буданов, который усмехается, и на этом всё.

Многие пользователи уверены, что в кабинет посадили кого-то другого и при помощи технологии замены лиц решили всех убедить, что это Буданов. В любом случае видео довольно странное, пишет piter98. ru.

В это же время даже на Украине журналисты гадают: "Про что молчит Буданов?"

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