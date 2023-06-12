"РВ": авиация РФ наносит массированные удары по ВСУ на Времевском выступе

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Воздушно-космические силы РФ атакуют наступающих боевиков украинской армии на Времевском выступе (Запорожское направление).

Фото: mil.ru

Как сообщает "Русская весна", после улучшения погодных условий на военных Вооружённых сил Украины (ВСУ) обрушился "огненный ад". Отмечается, что работа российской армейской авиации (бомбардировщиков, штурмовиков, ударных вертолётов) не прекращается.

"ВКС России наносят массированные удары по наступающим силам врага на Времевском выступе", — сказано в Telegram-канале издания.

Ранее представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о продолжении тяжёлых боестолкновений в восточной части региона. Он отметил, что ВСУ по-прежнему активны в районе Времевского выступа. Как пояснил чиновник, украинские боевики не добились успехов в лобовых атаках, поэтому начали предпринимать попытки окружения подразделений РФ.